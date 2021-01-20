Второе после карабахского урегулирования историческое достижение Азербайджана наше послесловие
Азербайджан добился очередного успеха в освоении углеводородных запасов Каспия. Накануне между правительствами Азербайджана и Туркменистана был подписан Меморандум взаимопонимания по совместному использованию месторождения «Кяпяз» («Сардар» по туркменской версии), который долгие годы был предметом спора.
Документ был подписан министрами иностранных дел двух стран, в связи с чем в формате видеоконференции состоялась встреча президентов Азербайджана и Туркменистана - Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова, приветствовавших новое соглашение двух прикаспийских стран.
На основе проведенных ранее переговоров стороны пришли к согласию переименовать месторождение в «Достлуг» (Дружба), что станет символизировать добрососедских отношений и углубляющегося партнерства между двумя странами. В подписанном документе месторождение носит уже новое название.
Символично и то, что Азербайджан вскоре после решения 30-летнего Карабахского конфликта, подписав историческое соглашение о совместной эксплуатации спорного месторождения, урегулировал и другую многолетнюю конфликтную ситуацию.
Стоит отметить, что споры вокруг этих подводных нефтяных залежей возникли практически сразу после обретения Азербайджаном и Туркменистаном независимости. Месторождение расположено на водных границах двух стран, и Баку, ссылаясь на то, что в советское время оно было открыто азербайджанскими геологами, заявил о своих правах на него. К тому же проведение геолого-разведывательных работ и открытие новых месторождений на Каспии практически всегда было напрямую связано с именами азербайджанских геологов и нефтяников. В частности, большую роль в изысканиях нефтегазовых богатств Каспия сыграли Хошбахт Юсифзаде, Гурбан Аббасов, Бахман Гаджиев и другие азербайджанские ученые и геологи. Именно они разведали самые крупные нефтегазовые запасы и открыли блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», который заложил основу нефтегазовой стратегии Азербайджана.
Спорное месторождение, изначально определенное как очень перспективное, было обнаружено на глубине 4 километра и в 1989 году азербайджанские нефтяники пробурили там первую разведывательную скважину. В советский период из-за расположения месторождения практически на срединной морской границе между Азербайджаном и Туркменистаном оно было названо «Промежуточное». Однако туркменская сторона, отмечая, что месторождение, которому в дальнейшем Азербайджан дал название «Кяпяз», а Туркменистан – «Сардар», расположено ближе к туркменскому сектору Каспия, посчитала его своим.
В результате после обретения странами независимости новые разведанные нефтяные залежи стали предметом дискуссий между Азербайджаном и Туркменистаном. Туркменские нефтяники несколько раз пытались самостоятельно начать добычу на месторождении, но после специального мнения Азербайджана этого не произошло.
Нефтегазовые запасы «Кяпаза» (ныне «Достлуг») оцениваются в 100 миллионов тонн. По подсчетам специалистов, добыть из них можно будет минимум 50 миллионов тонн. Это означает прибыль в 35-40 миллиардов долларов. Однако из-за многолетних споров его эксплуатация не представлялась возможной.
На первом этапе переговоров в 1998 году была сформирована экспертная группа из представителей пяти прикаспийских стран - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении по определению правового статуса, координат разграничения и срединной линии Каспийского моря. Наконец после долгих дискуссий вопрос о статусе и разделении зон ответственности моря был в целом решен.
После этого начался новый этап развития партнерских отношений между прикаспийскими государствами, в том числе между Азербайджаном и Туркменистаном. Взаимные контакты между главами двух стран и визиты на высоком официальном уровне сформировали почву для разрешения имеющихся между соседними дружественными странами разногласий без ущемления интересов каждой из них, в том числе и по спорному месторождению.
За годы своего президентства Ильхам Алиев трижды совершал визиты в Туркменистан (ноябрь 2008 г., ноябрь 2018 г., октябрь 2019 г.). А президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов посещал Азербайджан шесть раз (май 2008 г., ноябрь 2010 г., июнь 2015 г., август 2017 г., октябрь 2019 г. и март 2020 г.). Естественно, в ходе взаимных визитов велись переговоры и по месторождению «Кяпяз», и в качестве компромиссного варианта рассматривалась и его совместная эксплуатация.
В итоге стороны достигли исторического соглашения, отвечающего интересам обеих стран и служащего укреплению позиций как Азербайджана, так и Туркменистана в регионе. В соответствии с подписанным документом месторождение будет называться «Достлуг» в знак дружбы и братства между соседними странами, опирающихся на исторические этническо-религиозные корни двух народов.
Теперь понятно, что, анонсируя в своих последних выступлениях новые достижения в укреплении и расширении энергетического потенциала страны, увеличении нефтедобычи и транспортировки за рубеж углеводородов, президент Ильхам Алиев имел в виду в том числе и готовящееся соглашение по месторождению «Достлуг».
Подписание меморандума является, безусловно, историческим событием для обеих стран, имеет большое значение для реализации их нефтегазовой стратегии. Речь идет о месторождении с достаточно большими запасами, что позволит Азербайджану еще долгие годы сохранять свою геополитическую позицию как одного из крупнейших добытчиков углеводородов на Каспии.
С другой стороны, нефть и газ, которые будут добываться на «Достлуг», будут экспортироваться по трубопроводам Азербайджана, что повысит его роль как транзитной страны.
Вместе с тем подписание данного документа - важный и серьезный шаг для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Само собой, что споры вокруг месторождения негативно сказывались на углублении отношений между странами и в других сферах. Теперь же между Азербайджаном и Туркменистаном не осталось никакого недопонимания.
Утвержденный меморандум также служит большему взаимопониманию и эффективности диалога по окончательному разграничению дна Каспийского моря. То, что две страны пришли к взаимопониманию на основе интересов каждой из них, доказывает, что все на первый взгляд неразрешимые вопросы, в том числе и по Каспийскому морю, могут и должны решаться в условиях уважительного диалога и сотрудничества.
Заключенное соглашение создает огромные возможности для реализации энергетических и транспортно-коммуникационных проектов в Каспийском регионе, привлечения в эти проекты иностранных инвесторов и укрепления транспортно-транзитного потенциала Азербайджана. Меморандум, вне сомнений, послужит превращению Каспия в море дружбы и добрососедства и внесет вклад в атмосферу доверия, сотрудничества и взаимопонимания в регионе.
В преддверии проводимого по инициативе Туркменистана очередного Саммита глав прикаспийских государств Меморандум Азербайджана и Туркменистана стал ярким примером расширения партнерских деловых связей для обоюдной выгоды стран региона.