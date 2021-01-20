Отдел экономики 08:34

Азербайджан добился очередного успеха в освоении углеводородных запасов Каспия. Накануне между правительствами Азербайджана и Туркменистана был подписан Меморандум взаимопонимания по совместному использованию месторождения «Кяпяз» («Сардар» по туркменской версии), который долгие годы был предметом спора. Документ был подписан министрами иностранных дел двух стран, в связи с чем в формате видеоконференции состоялась встреча президентов Азербайджана и Туркменистана - Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова, приветствовавших новое соглашение двух прикаспийских стран.

На основе проведенных ранее переговоров стороны пришли к согласию переименовать месторождение в «Достлуг» (Дружба), что станет символизировать добрососедских отношений и углубляющегося партнерства между двумя странами. В подписанном документе месторождение носит уже новое название. Символично и то, что Азербайджан вскоре после решения 30-летнего Карабахского конфликта, подписав историческое соглашение о совместной эксплуатации спорного месторождения, урегулировал и другую многолетнюю конфликтную ситуацию. Стоит отметить, что споры вокруг этих подводных нефтяных залежей возникли практически сразу после обретения Азербайджаном и Туркменистаном независимости. Месторождение расположено на водных границах двух стран, и Баку, ссылаясь на то, что в советское время оно было открыто азербайджанскими геологами, заявил о своих правах на него. К тому же проведение геолого-разведывательных работ и открытие новых месторождений на Каспии практически всегда было напрямую связано с именами азербайджанских геологов и нефтяников. В частности, большую роль в изысканиях нефтегазовых богатств Каспия сыграли Хошбахт Юсифзаде, Гурбан Аббасов, Бахман Гаджиев и другие азербайджанские ученые и геологи. Именно они разведали самые крупные нефтегазовые запасы и открыли блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», который заложил основу нефтегазовой стратегии Азербайджана. Спорное месторождение, изначально определенное как очень перспективное, было обнаружено на глубине 4 километра и в 1989 году азербайджанские нефтяники пробурили там первую разведывательную скважину. В советский период из-за расположения месторождения практически на срединной морской границе между Азербайджаном и Туркменистаном оно было названо «Промежуточное». Однако туркменская сторона, отмечая, что месторождение, которому в дальнейшем Азербайджан дал название «Кяпяз», а Туркменистан – «Сардар», расположено ближе к туркменскому сектору Каспия, посчитала его своим. В результате после обретения странами независимости новые разведанные нефтяные залежи стали предметом дискуссий между Азербайджаном и Туркменистаном. Туркменские нефтяники несколько раз пытались самостоятельно начать добычу на месторождении, но после специального мнения Азербайджана этого не произошло. Нефтегазовые запасы «Кяпаза» (ныне «Достлуг») оцениваются в 100 миллионов тонн. По подсчетам специалистов, добыть из них можно будет минимум 50 миллионов тонн. Это означает прибыль в 35-40 миллиардов долларов. Однако из-за многолетних споров его эксплуатация не представлялась возможной. На первом этапе переговоров в 1998 году была сформирована экспертная группа из представителей пяти прикаспийских стран - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении по определению правового статуса, координат разграничения и срединной линии Каспийского моря. Наконец после долгих дискуссий вопрос о статусе и разделении зон ответственности моря был в целом решен. После этого начался новый этап развития партнерских отношений между прикаспийскими государствами, в том числе между Азербайджаном и Туркменистаном. Взаимные контакты между главами двух стран и визиты на высоком официальном уровне сформировали почву для разрешения имеющихся между соседними дружественными странами разногласий без ущемления интересов каждой из них, в том числе и по спорному месторождению.