Турция приветствует соглашение Баку и Ашхабада по Каспию

МИД Турции приветствовал подписание Азербайджаном и Туркменистаном Меморандума о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы приветствуем соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения углеводородов «Достлуг» в Каспийском море», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Анкаре выражают надежду, что документ будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами, пойдет на благо дружественных и братских народов Туркменистана и Азербайджана, послужит процветанию и стабильности региона.

«Мы также желаем, чтобы это соглашение проложило путь для проектов по повышению энергетической безопасности Турции и остальной Европы», - подчеркнули в МИД Турции.

21 января Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.