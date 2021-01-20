Япония опровергла отмену Олимпиады

Правительство Японии опровергло информацию о якобы негласном решении отменить Олимпийские игры в Токио. Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи заявил, что вопрос о проведении Олимпиады еще будет рассматриваться. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хочу категорически опровергнуть это, так как это не соответствует действительности», — сказал Сакаи, комментируя публикацию Times об отмене летней Олимпиады из-за пандемии COVID-19.

Сакаи добавил, что позже будет принято решение о том, проводить Олимпиаду или нет. Однако до этого момента правительство намерено «как следует вести подготовку к проведению», заключил он.

Ранее Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщила, что власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпийских игр в Токио, отложенных на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. Источник уточнил, что в Токио ищут возможность объявить об отмене Олимпиады «без потери лица».