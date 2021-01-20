$100 млн от Маска за лучшую технологию улавливания углекислого газа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа. Об этом пишет Коммерсант.

Улавливанием называется процесс отделения СО2 от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа»,— написал Маск в Twitter, уточнив, что подробности этого предложения сообщит на следующей неделе.