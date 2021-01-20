Пекинцев массово тестируют из-за роста заболевших COVID-19

Решением местных властей в ряде районов Пекина началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции, сообщает Интерфакс со ссылкой на китайские СМИ.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

Кроме того, за минувшие сутки в Китае обнаружены 119 бессимптомных случаев заражения против 113 сутками ранее. Бессимптомные случаи в Китае не классифицируются как подтвержденные.

Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне Праздника весны - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.