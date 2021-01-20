Пальмовое масло рекордно подорожало

Цена пальмового масла, которое используют при производстве многих продуктов — от шоколада до зубной пасты, выросла до максимума почти за десять лет и, вероятно, будет расти и дальше, пишет The Wall Street Journal.

Основные поставщики пальмового масла — Малайзия и Индонезия, на них приходится примерно 84% мирового рынка. Пандемия коронавируса вызвала дефицит рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. В то же время основные потребители — Китай и Индия — покупают все большие объемы сырья. В результате запасы пальмового масла в Малайзии упали до многолетнего минимума.

Цена фьючерсов на пальмовое масло достигла $961 за тонну в начале января, что стало самым высоким показателем с августа 2011 года. С мая 2020 года цена выросла более чем на 100%. Контракт торгуется на бирже Bursa Malaysia и номинирован в малазийских ринггитах.