На главной магистрали Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, на трассе Зых - Аэропорт произошла цепная авария на обоих направлениях дороги.

В сообщении отмечается, что с ночи на указанной дороге ограничение скорости было снижено до 60 км/ч с учетом возможности гололеда.

"В настоящее время в некоторых направлениях есть обледенелые дороги, и потому еще раз просим водителей быть осторожными и соблюдать ограничение скорости с учетом метеорологических факторов", - сказали в БТА.