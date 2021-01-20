Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются в среднем на 1% из-за опасений, что ухудшение ситуации с коронавирусом может оказать давление на спрос.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,86% – до 55,62 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI опустилась на 1,05% – до 52,57 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться тяжелой, несмотря на начало вакцинирования по всему миру. Так, инвесторы особо внимательно следят за ситуацией в Китае, опасаясь, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших.