Россия и Израиль могут совместно производить вакцины
Россия и Израиль обсуждают вопрос о совместном производстве вакцин, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Дипломат не уточнил, какая это будет вакцина. "Я сейчас не буду называть, потому что это просто пока еще предмет переговоров: возможны там многие другие варианты, скажем, с AstraZeneca, с этой в Британии зарегистрированной компании и у России есть контакты, и у Израиля есть контакты, и там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества ", - передает его слова РИА Новости.