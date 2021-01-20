Накануне в ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 2 059 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения, сообщили в пресс-службе МВД.

За указанный период в отношении 1 677 человек, нарушивших правила карантинного режима, применены меры административного взыскания. В отношении одного человека избрана мера пресечения в виде административного ареста.

Кроме того, задержаны и возвращены домой пять активных больных COVID-19, покинувших место жительства. В отношении четырех из них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.