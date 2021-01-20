Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

Google предупредил о возможном отключении Google Search в Австралии. Причиной стало то, что австралийский парламент разработал законопроект, обязывающий поисковики платить издателям за ссылки на их материалы в поисковой выдаче. Инициатива призвана финансово поддержать журналистику в стране.

«Возможность свободно переходить по ссылкам между веб-сайтами имеет фундаментальное значение для поиска. Этот законопроект создает для нашего бизнеса необоснованные и неуправляемые финансовые и операционные риски. Если бы документ стал законом в его нынешней форме, у нас не было бы другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии», — приводит Коммерсант слова управляющего директора Google Australia Мел Сильвы.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон сказал, что ее правительство не будет реагировать на угрозы: «Австралия устанавливает свои правила в отношении того, что вы можете здесь делать. Приглашаем в Австралию людей, которые хотят с этим работать. Но мы не реагируем на угрозы».

По словам Сильвы, это не угроза, а реальность. Инициатива «несовместима с тем, как работают поисковые системы и интернет», приводит издание ее слова.