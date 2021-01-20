Азербайджан изучает опыт Турции для создания либерального рынка электроэнергии

Отдел информации 10:48

В рамках исполнения соответствующих поручений главы государства по ускорению реформ в энергетическом секторе Азербайджана был проведен онлайн-семинар с целью изучения опыта Турции для создания либерального рынка электроэнергии в нашей стране, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго. В мероприятии, посвященном вопросам управления рынком электроэнергии и возобновляемых источников энергии в условиях либеральных рыночных отношений, приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Министр Парвиз Шахбазов отметил, что сотрудничество с братской Турцией развивается по восходящей линии во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе: «Стратегические проекты, реализуемые в результате совместных усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уже показывают, что наше сотрудничество играет важную роль в изменении энергетической карты не только двух стран, но и всего мира. Достижения Турции в области рынка электроэнергии и возобновляемых источников энергии и наше сотрудничество в этом направлении также будут способствовать развитию электроэнергетического сектора нашей страны на основе новых отношений». В выступлении также отмечено, что подготовлены предложения по поэтапному переходу на либеральную модель рынка электроэнергии и новый законопроект, содержащий рыночные принципы в этой сфере. Было подчеркнуто, что расширение использования возобновляемых источников энергии определено как одно из приоритетных направлений курса президента Азербайджана на реформы и диверсификацию экономики, с этой целью планируется довести долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности страны до 30% к 2030 году. Было отмечено, что уже реализуются пилотные проекты, связанные с ветряными и солнечными электростанциями общей мощностью 470 МВт. Также говорилось о том, что предпринимаются шаги в направлении изучения международного опыта в области перехода к либеральному рынку и интеграции возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую сеть, в том числе опыта Турции с 2019 года.