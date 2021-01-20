Азербайджан изучает опыт Турции для создания либерального рынка электроэнергии
В рамках исполнения соответствующих поручений главы государства по ускорению реформ в энергетическом секторе Азербайджана был проведен онлайн-семинар с целью изучения опыта Турции для создания либерального рынка электроэнергии в нашей стране, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго.
В мероприятии, посвященном вопросам управления рынком электроэнергии и возобновляемых источников энергии в условиях либеральных рыночных отношений, приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.
Министр Парвиз Шахбазов отметил, что сотрудничество с братской Турцией развивается по восходящей линии во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе: «Стратегические проекты, реализуемые в результате совместных усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, уже показывают, что наше сотрудничество играет важную роль в изменении энергетической карты не только двух стран, но и всего мира. Достижения Турции в области рынка электроэнергии и возобновляемых источников энергии и наше сотрудничество в этом направлении также будут способствовать развитию электроэнергетического сектора нашей страны на основе новых отношений».
В выступлении также отмечено, что подготовлены предложения по поэтапному переходу на либеральную модель рынка электроэнергии и новый законопроект, содержащий рыночные принципы в этой сфере. Было подчеркнуто, что расширение использования возобновляемых источников энергии определено как одно из приоритетных направлений курса президента Азербайджана на реформы и диверсификацию экономики, с этой целью планируется довести долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности страны до 30% к 2030 году. Было отмечено, что уже реализуются пилотные проекты, связанные с ветряными и солнечными электростанциями общей мощностью 470 МВт. Также говорилось о том, что предпринимаются шаги в направлении изучения международного опыта в области перехода к либеральному рынку и интеграции возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую сеть, в том числе опыта Турции с 2019 года.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в своем выступлении подчеркнул, что единство и братство двух стран способствуют миру и стабильности в регионе и в мире, а совместные энергетические проекты, в том числе TANAP, способствуют энергетической безопасности Турции и Европы. По его словам, благодаря TAP стратегическое значение TANAP и азербайджанского газа еще больше возрастет. Отметив, что либеральный рынок электроэнергии в Турции успешно применяется на протяжении многих лет, создана высококачественная, конкурентоспособная система, и что сфера возобновляемой энергии значительно развивается, Фатих Донмез выразил готовность поделиться с Азербайджаном прогрессивным опытом своей страны в этом направлении.
В двухдневном онлайн-семинаре с азербайджанской стороны приняли участие представители Министерства энергетики, подведомственного Министерству Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг», с турецкой стороны - представители Министерства энергетики и природных ресурсов, Регулирующего органа энергетического рынка (EPDK), Операционной компании энергетических рынков (EPİAŞ) и Компании по передаче электроэнергии Турции (TEİAŞ).
На семинаре состоялся обмен мнениями об этапах перехода к либеральному рынку электроэнергии в Турции, проблемах, возникающих в процессе перехода, и путях их устранения, формировании цен, расчетах между субъектами, организации и управлении рынками вспомогательных услуг и балансировании, механизме поддержания резервных мощностей, а также решении вопросов интеграции возобновляемых источников энергии в сеть, влиянии расширения использования этих источников энергии на рынок.
Следует отметить, что подготовка предложений по поэтапному переходу на конкурентно-ориентированную и либеральную модель рынка электроэнергии с изучением передового международного опыта и созданию законодательной базы, регулирующей новые отношения в этой сфере, была поручена Министерству энергетики Распоряжением президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе».