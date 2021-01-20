В Башкирии предотвратили теракт
ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии, передает РИА Новости.
"Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в пресс-релизе службы.
Из тайника у боевика изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Последние сейчас находятся за пределами России.