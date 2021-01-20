В пресс-службе ОАО haqqin.az сообщили, что новая подстанция, которая строится на въезде в Шушу, будет оснащена современным оборудованием, подключена к диспетчерской системе дистанционного управления SCADA. Здесь создается открытое распределительное устройство 110 кВ, закрытые распределительные устройства 35 и 10 кВ. В здании управления подстанции, которое строится с сохранением национального орнамента Шуши, учтены все параметры.

ОАО «Азерэнержи» строит новую подстанцию 110/35/10 кВ в Шуше для подключения города к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечения его надежным, стабильным и бесперебойным электричеством.

В сообщении отмечается, что, несмотря на туманную, снежную и морозную погоду, работы продолжаются ускоренными темпами.

В ОАО подчеркнули, что подстанция «Шукурбейли» в Физули расширяется и полностью реконструируется для подключения большей части освобожденных территорий, в том числе подстанции «Шуша», к общей энергосистеме Азербайджана. К подстанции на расстоянии 51 км от Имишли подводится новая линия 110 кВ.

Самое главное, что в 75 км от Физули до Шуши прокладываются двухцепные 110 кВ воздушные линии электропередач «Шуша-1» и «Шуша-2». На воздушной линии электропередач уже выполнено 70 процентов работ, в ближайшее время работы будут завершены.