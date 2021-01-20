В Турции задержали десятки боевиков ИГИЛ
Турецкая служба безопасности провела операции против предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, в ходе которой были задержаны 24 человека, передает Anadolu.
В Анкаре задержали десять членов группировки, обвиняемых в убийстве иностранного гражданина, чья национальность не уточняется.
Также в пятницу по подозрению в причастности к ИГ в провинции Самсун на севере Турции арестованы еще 14 иностранных граждан, среди которых четверо граждан Сирии и 10 - Ирака.