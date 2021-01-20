Согласно сообщению пресс-службы МВД, в Главное управление поступила оперативная информация о незаконном хранении ранее осужденным Самиром Халиловым огнестрельного оружия. В результате проведенных мероприятий С.Халилов был задержан. У него были изъяты автомат Калашникова «АК-74», магазин к нему и 37 патронов.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели несколько успешных оперативных мероприятий по выявлению лиц, незаконно хранивших огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе еще одного мероприятия был задержан и доставлен в Главное управление ранее неоднократно судимый по различным статьям Уголовного кодекса Илькин Агаев. У него были обнаружены и изъяты пистолет Марголина и 44 патрона к нему.

По указанным фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением Наримановского районного суда в отношении Самира Халилова и Илькина Агаева избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.