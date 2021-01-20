Новый президент Кыргызстана отказался от кортежа и банкета на инаугурации

Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета во время инаугурации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

"Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента", - цитирует заявление Жапарова пресс-служба президента.

По словам новоизбранного лидера, "государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд".

"Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики, считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю, народ нас поймет и поддержит", - подчеркнул Жапаров.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане прошли 10 января. Согласно итоговым данным ЦИК, Садыр Жапаров одержал победу в первом туре, набрав 79,2% голосов. Инаугурация нового лидера пройдет 28 января в государственной филармонии республики.