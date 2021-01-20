Протесты перед парламентом Армении
У здания парламента Армении проходит акция протеста. Ее участники выступают против избрания Национальным собранием Гагика Джангиряна (бывший военный прокурор) и Давида Хачатряна (брат главы ССС Сасуна Хачатряна и бывший глава совета директоров Фонда открытого общества) членами Высшего судебного совета Армении, сообщают армянские СМИ.
По мнению протестующих, тем самым власть хочет взять судебную систему под свой контроль, новые члены судебного совета будут беспрекословно исполнять приказы правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.
Они требуют отменить назначенное на пятницу внеочередное заседание Национального собрания.