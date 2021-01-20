В Японии на фоне COVID выросло число самоубийств

Число самоубийств в Японии, снижавшееся десятилетие на фоне действий властей по борьбе с этим явлением, снова возросло в 2020 году во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные Минздрава Японии.

По предварительным данным ведомства, в 2020 году 20 919 жителей Японии покончили с собой - на 3,7% больше, чем в 2019 году. Между тем, уточняют СМИ, за этот же период, по официальным данным, от коронавируса в стране скончались 3 460 человек.

Особенно значительный рост уровня самоубийств отмечен среди женщин и детей. За восемь месяцев 2020 года - до ноября - в результате попыток самоубийства умерли свыше 300 школьников, на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет Интерфакс.

Ранее психологи в различных странах предупреждали, что на фоне пандемии коронавируса уровень самоубийств в мире может возрасти, в частности, из-за стресса, экономических неурядиц и семейных проблем, отмечают СМИ.