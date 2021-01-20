Гюнай Джалилова назначена зампредседателя правления Yelo Bank

У Гюнай Джалиловой более 16 лет опыта работы в банковской сфере. В течение 14 лет деятельности в Access Bank Гюнай проработала на различных должностях, включая 8 лет работы руководителем филиала. С 2016 по 2019 год была директором департаментов маркетинга, корпоративного банкинга, продаж и развития бизнеса. С апреля по декабрь 2019 года, будучи исполнительным директором Access Bank, курировала направления корпоративного банкинга и маркетинга, а также Контактный центр.

Гюнай Джалилова присоединилась к команде Yelo в январе 2020 года в качестве главного директора по развитию. В настоящее время она курирует департаменты управления брендом, человеческих ресурсов, клиентского опыта, CRM, а также департаменты методологии, администрирования и платежей.

Гюнай имеет степень магистра финансов и кредита Азербайджанского государственного экономического университета, окончила бизнес-школу Warwick в Англии по направлению Executive MBA.