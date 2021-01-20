Грузинская полиция задержала гражданина Азербайджана с крупной партией метадона
Грузинская полиция задержала 30-летнего гражданина Азербайджана в зоне контроля ТПП "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) за незаконный ввоз на территорию Грузии наркотиков в большом количестве, сообщает пресс-служба МВД.
Во время личного обыска задержанного полиция изъяла 119,21 грамма наркотического вещества метадон, расфасованного в две упаковки.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, незаконный ввоз в Грузию", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.