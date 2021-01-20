В Сумгаитский технологический парк назначен новый главный исполнительный директор фото
В Сумгаитский технологический парк назначен новый главный исполнительный директор. Отныне руководить структурой будет Руслан Агабейли, сообщили haqqin.az в пресс-службе STP.
Руслан Агабейли обладает 20-летним опытом в сфере производства. Ранее он занимал различные руководящие должности в компании Lafarge-Holcim.
Стоит отметить, что Руслан Агабейли окончил бакалавриат и магистратуру по экономике в Азербайджанском экономическом университете. Он также окончил различные курсы повышения квалификации в таких учебных заведениях, как London Business School, İMD, İNSEAD и Ivey Business School.