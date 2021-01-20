Азербайджанец назначен на матч Россия – Армения

Наш представитель будет инспектировать два отборочных матча чемпионата Европы по футзалу-2022. 29 января Самедли поработает на игре Россия – Армения, а 3 февраля – на матче Сербия – Босния и Герцеговина.

Встреча Россия – Армения пройдет в подмосковном Щелково. Судить эту игру будут арбитры из Болгарии Борислав Колев и Калоян Кирилов. Эльчин Самедли как судья-инспектор будет оценивать работу болгарских судей.

Россия и Армения выступают во 2-й отборочной группе вместе с Францией и Грузией.

Матч Сербия – Босния и Герцеговина состоится в сербском Нови Саде. Эту игру будут обслуживать чешские арбитры.