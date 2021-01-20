Сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Мехтили Джебраильского района Азербайджана.

В правоохранительных органах haqqin.az сообщили, что командированный в данный район Азер Султанов (1974 г.р.), проводя работы по разминированию в связи со строительством железной дороги, подорвался на мине, получив травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и другим статьям УК Азербайджана.

Проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы. Проводится следствие.