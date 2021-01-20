Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:39

В провинции Ходейда на западе Йемена возобновились ожесточенные бои между повстанцами из движения хуситов «Ансар Аллах» и правительственными силами. Все как всегда в этой стране, которая в ближайшие месяцы отметит печальный и кровавый юбилей – десятилетие непрекращающейся гражданской войны. Правительство обвиняет хуситов в попытке сорвать перемирие. Те отвечают, что виноваты правительственные войска, пытавшиеся начать наступление на одноимённый порт. А пока они обмениваются обвинениями, погибли уже десятки людей.

Гражданская война в Йемене, корни которой уходят в Средневековье, не имеет начала. Похоже, что и с концом ее дело обстоит так же: она прекратится только с гибелью последнего йеменца. А внешнее вмешательство только усугубило проблемы. Да что уж там – сама арабская коалиция не выдержала испытания Йеменом, ободравшись и обтрепавшись об эту страну так, что развалилась. И теперь каждый из ее участников – что саудиты, что Эмираты – действуют здесь исходя только из собственных интересов. Впрочем, и йеменцы им не уступают. Право, эта страна стала настоящим «аравийским Афганистаном». Если кто не понимает, о чем я – попробую объяснить. Йемен давно уже стал «черной дырой», пожирающей ресурсы вляпавшихся – другого слова и не подберешь – сюда внешних игроков. Выгодное геополитическое положение стало проклятием Йемена, поскольку в начале XXI века вновь поместило его в центр противостояния двух могущественных региональных конкурентов – Саудовской Аравии и Ирана. За свои цели они готовы были сражаться до последнего йеменца, но вот их самих такой расклад не устраивал совершенно. А потому противоборствующие группировки – хуситы и хадиты, сторонники просаудовского политика Мансура Хади – начали использовать происходящее в собственных интересах.

В отличие от русских и американцев, воевавших в Афганистане, в Тегеране и Эр-Рияде никогда особо не заблуждались как в отношении лояльности к ним йеменцев, так и в том, что те испытывают к своим спонсорам некую «благодарность». Воюют за нужные интересы с нужными врагами – и довольно. В итоге гражданская война в Йемене, так же, как и афганская, к настоящему времени представляет собою огромный бизнес-проект местных племен и кланов. И двигателем этой войны является не выяснение исторической справедливости «кто прав, кто виноват», а большие деньги. Правильнее даже так – БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. И до нынешнего витка гражданской войны Йемен представлял собой самый большой на Ближнем Востоке «черный рынок» оружия разных модификаций. А уж когда враждующим сторонам его начали поставлять их внешние спонсоры – йеменские торговцы оружием по местному выражению, «узнали, что такое райское блаженство еще при жизни». Руководство хуситов и хадитов тоже не может пожаловаться на жизнь. Первым деньги из Тегерана на то, чтобы «пощекотать подбрюшье саудитов», иранские эмиссары передают в официальном офисе хуситов в ФРГ. Вторые – получают их в Эр-Рияде, где, собственно, на постоянной основе и находится правительство Абд-Раббу Мансура Хади во главе с ним самим и «премьером» Абдель Маликом Саидом.

И традиционные контрабандисты в накладе не остались, и другие «околовоенные» криминальные виды деятельности вроде торговли людьми вполне себе процветают. Все при деле, все при своем куске лепешки с солидным кусочком мяса – кроме простых йеменцев. У них то всё как раз наоборот. «Еще никогда в Йемене не испытывалась такая острая нехватка продовольствия. Йеменцы не голодают, они умирают от голода. В настоящее время от голода рискуют умереть 13,5 миллиона йеменцев», - заявила на днях представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ванесса Хугуенин. Тем временем Международный комитет Красного Креста (ICRC) опубликовал твит, в котором говорится, что 2/3 йеменцев лишены доступа к чистой воде и медицинским услугам, поскольку система водоснабжения и канализации войной разрушена практически полностью – а восстанавливать ее некому. Словом, по официальным данным ООН, в Йемене переживается один из глубочайших гуманитарных кризисов современности. В помощи и защите здесь нуждаются около 22 миллионов человек, оказавшихся заложниками «большой политики» и эгоистичных интересов враждующих сторон. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует, что холерой переболели около 10% йеменцев. В стране в минувшем году были зафиксированы вспышки кори, малярии, свиного гриппа, лихорадки денге. А тут еще и коронавирус.