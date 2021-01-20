Видеокадры из села Гаргабазар в освобожденном Физули фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый видеорепортаж, отснятый на территории освобожденного от оккупации села Гаргабазар Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый видеорепортаж, отснятый на территории освобожденного от оккупации села Гаргабазар Физулинского района.
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