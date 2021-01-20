Таможенники пресекли контрабанду телефонов и лекарств видео
На таможенно-пропускном пункте «Красный мост» был задержан грузовик марки DAF, который привозил из Грузии груз сои, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.
Во время осмотра транспортного средства в его кабине, а также под грузом сои были обнаружены 38 телефонов Iphone 12, 13 642 конвалют в 27 наименованиях, 2 432 упаковки, 184 флакона и 20 единиц различных лекарственных препаратов, 6 400 сигарет Marlboro.
По факту ведется расследование.