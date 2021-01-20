Какая погода нас ожидает завтра

Завтра, 23 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

На Апшероне ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 3 тепла, днем 7-9 тепла, в Баку ночью 0-2, днем 7-9 тепла.

Атмосферное давление высокое - 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный. Ночью 0-5 мороза, днем 7-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

23 января ожидаются слабые и умеренные колебания метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.