Новый «летающий белый дом» для президента США из… России
С приходом нового президента в Белый дом многое стало меняться не только в политике США. Haqqin.az узнал о новом самолете, на котором будет отправляться в зарубежные визиты Джо Байден. «Борт номер 1» в Соединенных Штатах — это традиционно одна из моделей самолетов корпорации Boeing военно-воздушных сил. Он считается «самолетом-иконой».
Это модификация хорошо известного пассажирам всего мира Boeing-747. Он используется для визитов президента США с начала 90-х годов прошлого века. Но время этой машины истекает — Байден станет первым президентом, кто будет летать «бортом номер 1» новой модификации на базе Boeing-747-8i.
Наиболее известный в мире самолет, правда, будет готов через несколько лет, но еще во время президентства Байдена. Нынешний борт покрашен в традиционные бело-голубые цвета, с гордой надписью на фюзеляже «United States of America». Предшественники новинки служат президентам США на протяжении 30 лет. Уже известно, что новая воздушная машина будет больше по размерам и более мощной.
Детали технических параметров этого самолета окутаны военной тайной. Тем не менее, издание DefenceOne, на которое ссылается Business Insider, обнародовало цифру, в которую обойдется программа модернизации, — 5,3 миллиарда долларов.
Сумма включает в себя закупку самолетов (а он будет не один) в размере около 800 миллионов, если бы они были новые (но так не бывает), а также улучшение салона самолета, специальные модификационные мероприятия и новый ангар на базе ВВС США в штате Мэриленд.
Детальные затраты на эти эксклюзивные реактивные самолеты Boeing хранятся в строжайшей тайне.
Интересно, что последняя программа замены самолетов под названием Air Force One осуществлялась еще в годы правления Рональда Рейгана и была завершена только при правлении Джорджа Буша-старшего. Стоимость ее, по данным Los Angeles Times, тогда была значительно ниже - 600 миллионов долларов.
По данным информированных источников, при закупке самолетов для президента страны имеет место расчет на... экономию. Дело в том, что ВВС США, которые занимаются этими объектами, покупают самолеты для перевозки первого лица страны из… вторых рук!
В рамках программы модернизации правительство уже купило два самолета Boeing747-8i, которыми должна была пользоваться российская авиакомпания - почившая в бозе Transaero. Это подтвердил пресс-секретарь Boeing в разговоре с корреспондентом CNN.
Бывший секретарь ВВС США Хитер Уилсон с удовлетворением сказала в интервью агентству Bloomberg: «Мы действительно получили хорошее предложение». По информации DefenceOne, в момент транзакции оба джета стоили 390 миллионов долларов. Самолеты ожидали нового владельца на базе в Калифорнии, а после были переправлены на военно-воздушную базу Лэкленд вблизи города Сан-Антонио в Техасе.
Программа замены «борта номер 1» началась, однако, не сегодня - она стартовала еще при президентстве Барака Обамы.
Его преемник Дональд Трамп еще в 2016 году жаловался на слишком высокие затраты на ее реализацию, которые, по его данным, тогда составляли 4 миллиарда долларов. Как и делал во время правления Трамп, свои эмоции он выложил в Twitter и, обнародовав огромную цифру, потребовал аннулировать соглашение.
После такой эскапады президент корпорации Boeing встретился с только избранным Трампом в его резиденции, чтобы обсудить альтернативы снижения расходов. Предлагалась замена салона в одном самолете и оборудования стандартного VIP-салона в другом. Однако, по данным DefebceOne, все предложения были тогда отвергнуты.
Дональд Трамп также решил перекрасить «борт номер 1», отказавшись от известного во всем мире бело-голубого дизайна. Он даже выставил в Овальном кабинете Белого дома модель с новой окраской фюзеляжа.
Теперь на борту Boeing будет два цвета — белый сверху и красный под ним, в виде линии, а дно самолета будет черным. Интересно, что Джо Байден не стал менять решение своего предшественника на сей счет.
Есть еще некоторые детали, которые стали известны DefenceOne.
Так, например, инструкция по обслуживанию президентского борта обойдется налогоплательщикам в 84 миллиона долларов. Этот своеобразный учебник будет содержать 100 тысяч (!) страниц. Он не будет готов даже в момент получения самолетов военно-воздушными силами США. Издание уверяет, что увесистая книжечка будет получена на авиабазе только в январе 2025 года. Эта цена запланирована в общей сумме 5,3 миллиарда долларов.
Предполагается, что новое приобретение будет служить президентам США три десятка лет. Интересно, что срок службы их совпадает с исчезновением с пассажирских и грузовых линий так называемых jumbo-jet. Корпорация-авиастроитель объявила дату прекращения производства самолетов Boeing 747, спустя 50 лет после начала их производства. Так, авиакомпания Atlas Air получит последние 4 заказанные машины в 2022 году.
Надо отметить, что если корпорация не вернется к идее разработки и производства нового двухэтажного лайнера, то следующим самолетом для президента США может стать одноэтажный, меньший по размерам самолет, такой как, например, Boeing 777X.
Новое приобретение для владельца Белого дома способно будет летать на расстояние 5 тысяч 900 морских миль. Нынешний «борт номер 1» может преодолевать практически неограниченные маршруты, так как дозаправляется в воздухе. Это очень важная способность, если бы необходимо было держать самолет первого лица и его команды в воздухе неограниченно долго, например, в случае войны. Air Force One способен стартовать в Вашингтоне и без посадки долететь до Токио, Эр-Рияда или Тель-Авива. На новой модифицированной модели будут установлены двигатели нового поколения компании General Electric, которые более экономичны, в отличие от стоящего на службе нынешнего самолета.
Несмотря на более внушительные размеры, в салоне сможет разместиться 71 пассажир. На это обращает внимание издание The Drive. Это связано с тем, что больше места будет предусмотрено для офиса президента, помещений инфраструктуры связи, медицинского кабинета и частной спальни.
И еще несколько интересных цифр.
Двухэтажный «летающий Белый дом» будет вести экипаж из 27 человек. Там будут установлены 19 телевизоров, он будет оснащен 85 телефонами. Вес «борта номер 1» составит 377 тонн. Максимальная емкость топливных баков — 203 тысячи литров.
Первый президентский самолет нового поколения войдет в строй в 2024 году. Таким образом, Джо Байден может стать первым президентом, который вступит на борт Air Force One. Эксперты предполагают, что он может пригласить в первый полет своего бывшего соперника по выборам Дональда Трампа, который так рьяно боролся за снижение затрат на новинку. И вовсе не факт, что тот согласится.