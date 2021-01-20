Новый «летающий белый дом» для президента США из… России

Это модификация хорошо известного пассажирам всего мира Boeing-747. Он используется для визитов президента США с начала 90-х годов прошлого века. Но время этой машины истекает — Байден станет первым президентом, кто будет летать «бортом номер 1» новой модификации на базе Boeing-747-8i.

С приходом нового президента в Белый дом многое стало меняться не только в политике США. Haqqin.az узнал о новом самолете, на котором будет отправляться в зарубежные визиты Джо Байден. «Борт номер 1» в Соединенных Штатах — это традиционно одна из моделей самолетов корпорации Boeing военно-воздушных сил. Он считается «самолетом-иконой».

Наиболее известный в мире самолет, правда, будет готов через несколько лет, но еще во время президентства Байдена. Нынешний борт покрашен в традиционные бело-голубые цвета, с гордой надписью на фюзеляже «United States of America». Предшественники новинки служат президентам США на протяжении 30 лет. Уже известно, что новая воздушная машина будет больше по размерам и более мощной.

Детали технических параметров этого самолета окутаны военной тайной. Тем не менее, издание DefenceOne, на которое ссылается Business Insider, обнародовало цифру, в которую обойдется программа модернизации, — 5,3 миллиарда долларов.

Сумма включает в себя закупку самолетов (а он будет не один) в размере около 800 миллионов, если бы они были новые (но так не бывает), а также улучшение салона самолета, специальные модификационные мероприятия и новый ангар на базе ВВС США в штате Мэриленд.

Детальные затраты на эти эксклюзивные реактивные самолеты Boeing хранятся в строжайшей тайне.

Интересно, что последняя программа замены самолетов под названием Air Force One осуществлялась еще в годы правления Рональда Рейгана и была завершена только при правлении Джорджа Буша-старшего. Стоимость ее, по данным Los Angeles Times, тогда была значительно ниже - 600 миллионов долларов.

По данным информированных источников, при закупке самолетов для президента страны имеет место расчет на... экономию. Дело в том, что ВВС США, которые занимаются этими объектами, покупают самолеты для перевозки первого лица страны из… вторых рук!

В рамках программы модернизации правительство уже купило два самолета Boeing747-8i, которыми должна была пользоваться российская авиакомпания - почившая в бозе Transaero. Это подтвердил пресс-секретарь Boeing в разговоре с корреспондентом CNN.

Бывший секретарь ВВС США Хитер Уилсон с удовлетворением сказала в интервью агентству Bloomberg: «Мы действительно получили хорошее предложение». По информации DefenceOne, в момент транзакции оба джета стоили 390 миллионов долларов. Самолеты ожидали нового владельца на базе в Калифорнии, а после были переправлены на военно-воздушную базу Лэкленд вблизи города Сан-Антонио в Техасе.

Программа замены «борта номер 1» началась, однако, не сегодня - она стартовала еще при президентстве Барака Обамы.

Его преемник Дональд Трамп еще в 2016 году жаловался на слишком высокие затраты на ее реализацию, которые, по его данным, тогда составляли 4 миллиарда долларов. Как и делал во время правления Трамп, свои эмоции он выложил в Twitter и, обнародовав огромную цифру, потребовал аннулировать соглашение.

После такой эскапады президент корпорации Boeing встретился с только избранным Трампом в его резиденции, чтобы обсудить альтернативы снижения расходов. Предлагалась замена салона в одном самолете и оборудования стандартного VIP-салона в другом. Однако, по данным DefebceOne, все предложения были тогда отвергнуты.

Дональд Трамп также решил перекрасить «борт номер 1», отказавшись от известного во всем мире бело-голубого дизайна. Он даже выставил в Овальном кабинете Белого дома модель с новой окраской фюзеляжа.