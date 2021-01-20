После инаугурации Джо Байдена одна из главных интриг, которая интересовала всю нацию, заключалась в следующем. Американцы хотели знать, что же содержалось в письме, которое оставил новому хозяину Белого дома уходящий президент Дональд Трамп. По многолетней традиции это письмо должно было лежать на столе президента в Овальном кабинете. Байден там его и нашел.

Но пока все дожидались информации от самого президента в Фейсбуке появился сенсационный снимок. На нем изображен был официальный бланк Белого дома с датой - 20 января и подписью Трампа. На бланке была одна только фраза «Джо, ты же знаешь, что я победил». Имелись в виду, конечно президентские выборы.

Пользователи социальной сети взвыли, одни от радости, другие от возмущения. Кто-то даже попытался составить ответ Байдена в том же духе: «Я знаю, Дон».

Однако радость одних юзеров и возмущение других продолжались недолго. Кто-то профессиональным оком разглядел, что бланк не соответствует всем требованием официальной бумаги. Фейк? Безусловно, но смешной.

Между тем сам Джо Байден вскоре коснулся содержания письма. Он сказал, что оно было «великодушным». Что имелось в виду президент не разъяснил, но пообещал раскрыть содержание послания после того, как лично переговорит с Трампом.

История с письмом - лишь одна из загадок, которых было немало во время нынешней «смены караула» в Вашингтоне. Вот еще одна и это совсем не фейк.

Президента США всегда должен сопровождать офицер, в руке которого - чемоданчик с ядерными кодами, их лидер страны, являющийся верховным главнокомандующим в случае необходимости может активировать. В Америке его называют «nuclear football», хотя непосвященным не понятно, при чем тут футбол. Это алюминиевый кейс, отороченный кожей, но в нем нет пресловутой «большой красной кнопки», нажав которую президент может дать команду начать ядерную атаку, а есть лишь засекреченные коды, которые передаются в Пентагон.