Пропал ядерный чемоданчик президента США наша корреспонденция
После инаугурации Джо Байдена одна из главных интриг, которая интересовала всю нацию, заключалась в следующем. Американцы хотели знать, что же содержалось в письме, которое оставил новому хозяину Белого дома уходящий президент Дональд Трамп. По многолетней традиции это письмо должно было лежать на столе президента в Овальном кабинете. Байден там его и нашел.
Но пока все дожидались информации от самого президента в Фейсбуке появился сенсационный снимок. На нем изображен был официальный бланк Белого дома с датой - 20 января и подписью Трампа. На бланке была одна только фраза «Джо, ты же знаешь, что я победил». Имелись в виду, конечно президентские выборы.
Пользователи социальной сети взвыли, одни от радости, другие от возмущения. Кто-то даже попытался составить ответ Байдена в том же духе: «Я знаю, Дон».
Однако радость одних юзеров и возмущение других продолжались недолго. Кто-то профессиональным оком разглядел, что бланк не соответствует всем требованием официальной бумаги. Фейк? Безусловно, но смешной.
Между тем сам Джо Байден вскоре коснулся содержания письма. Он сказал, что оно было «великодушным». Что имелось в виду президент не разъяснил, но пообещал раскрыть содержание послания после того, как лично переговорит с Трампом.
История с письмом - лишь одна из загадок, которых было немало во время нынешней «смены караула» в Вашингтоне. Вот еще одна и это совсем не фейк.
Президента США всегда должен сопровождать офицер, в руке которого - чемоданчик с ядерными кодами, их лидер страны, являющийся верховным главнокомандующим в случае необходимости может активировать. В Америке его называют «nuclear football», хотя непосвященным не понятно, при чем тут футбол. Это алюминиевый кейс, отороченный кожей, но в нем нет пресловутой «большой красной кнопки», нажав которую президент может дать команду начать ядерную атаку, а есть лишь засекреченные коды, которые передаются в Пентагон.
И в этом чемоданчике должен быть активированы коды нового президента ровно в полдень в день инаугурации.
Детали самой передачи хранятся в секрете. В 2013 году тогдашний вице-президент США Дик Чейни слегка пролил свет на то, где должен находиться «football» в момент инаугурации. В документальном фильме канала Discovery Чейни говорит, что совсем близко с новым президентом на церемонии находится офицер, который по команде должен передать лидеру кейс.
Кстати, с этим самым чемоданчиком неоднократно случались всякого рода приключения. Историк Майкл Бешлосс рассказывает, что его не могли найти какое-то время сразу после убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, после покушения на Рональда Рейгана в 1981 году его случайно «забыли» в госпитале, куда доставили раненного президента, а в 2000 году Билл Клинтон вообще умудрился потерять коды к чемоданчику.
В этом году «нештатная ситуация» заключалась в другом. До этого все уходящие президенты прощались со своим ядерным чемоданчиком, передавая его сменщику. Но, как известно, Трамп не пожелал посетить инаугурацию Байдена. Чемоданчик же должен был находиться при нем и он мог активировать его до 11 часов 59 минуты 59 секунды 20 января. В это время Трамп уже находился в воздухе по пути во Флориду. И конечно, заветный чемоданчик был при нем в самолете. А на церемонию Байдена изготовили новый и принесли его на ступеньки Капитолия.
Такой вот сюжет, достойный Голливуда. А мне он напомнил популярную в 80-ые годы прошлого столетия песню «Чемоданчик» российской рок-группы анархистского направления Монгол Шуудан. «А ну-ка убери свой чемоданчик», поется в ней в начале, а потом: «А я не уберу свой чемоданчик». Все заканчивается тем, что чемоданчик летит в окно.
Может быть так и сделал экс-президент Дональд Трамп - попросту выбросил за ненадобностью ядерный чемоданчик из окна своего лимузина по пути в новую резиденцию во Флориде.