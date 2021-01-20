Грузия возобновляет регулярные авиарейсы с 1 февраля. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

По ее словам, полеты будут осуществляться с соблюдением всех медицинских протоколов и правил безопасности.

Министр отметила, что возобновление авиарейсов имеет большое значение с точки зрения использования туристических возможностей страны.

Н.Турнава также подчеркнула, что правительство рассматривает вопрос об упрощении режима въезда в Грузию.