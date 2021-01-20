О самой китайской вакцине и о том, какие нежелательные «сюрпризы» может преподнести COVİD-19 в 2021 году, haqqin.az беседовал с американским ученым в области биоинформатики и молекулярной биологии, директором отдела профессиональных услуг в ведущем научном издании мира Elsevier Антоном Юрьевым.

В Азербайджане началась прививочная кампания против коронавируса вакциной CoronaVac китайской биофармацевтической компании Sinovac. На первом этапе закуплено 2 млн вакцин и планируется привить людей из группы риска: работников здравоохранения, лиц старше 65 лет, сотрудников полиции, людей, привлеченных к противоэпидемическим мерам .

- Главное, конечно же, что интересует наших граждан, это безопасность вакцины CoronaVac. Сейчас в мире активно применяются 5-6 вакцин, приготовленных по разным технологиям. Что вы можете сказать о китайском препарате?

- CoronaVac относится к наиболее безопасным инактивированным вакцинам. При этой технологии выращивают микробные частицы, в данном случае SARS-CoV-2, и в последующем химически или термически убивают их, то есть инактивируют вирус. Безопасность здесь зависит от того, насколько правильно был инактивирован коронавирус. Положительный момент в том, что технология убивания вируса хорошо изучена и апробирована. Вакцины, приготовленные по другой технологии, к примеру, РНК-вакцины, возможно, окажутся такими же безопасными, но пока наверняка этого никто не знает. Вакцину, приготовленную по новой технологии, не вводили большому числу людей, и поэтому риски от нее представляются большими.

Риски же инактивированной вакцины известны - это только качество производства прививки. Любой вирус, который убивают, считается инактивированным, но, если по каким-то причинам его убьют не до конца, он может инфицировать как обычный живой вирус. То есть имеются риски качества производства, а не самой технологии.

- Недавно в СМИ прошла информация о высокой летальности в Норвегии от РНК-вакцины. Насколько эти сведения верны?

- Эту информацию еще предстоит проверить. Лично я РНК-вакцину считаю разумным подходом, однако вызывает сомнение ее применение в таких больших масштабах. Дело в том, что РНК-вакцину не испытывали на большом числе добровольцев. Поэтому достаточно рискованно использовать ее в массовом порядке. Тем более на таком большом количестве пожилых людей.

- Из страха перед мутировавшим британским коронавирусом власти Германии ужесточают меры профилактики. Уже запретили матерчатые маски и требуют использовать только маски с большей фильтрацией - FFP2 и N95. А также хотят запретить бороды, которые, по мнению немецких медиков, затрудняют плотное прилегание маски к лицу…

- Действительно, мутировавший вирус опасней и контагиозней оригинала. Это можно судить по Великобритании, где творится какой-то ужас. Там летальность от коронавируса доходит до тысячи человек в день. Про маски самое главное следует понять то, что оригинальный и мутировавший вирусы проникают в организм одинаково - через нос. Защищать нужно нос и рот, а, к сожалению, люди зачастую оставляют нос открытым. Так дышать легче…

Еще. Чем толще, плотнее маски, тем лучше, но тут возникает вопрос цены (в аптеках Баку китайские маски N95 стоят 3,5 маната, германского производства N95 от 25 манатов – ред.). Если заставлять людей носить более надежные, но дорогие маски, то государству придется оплачивать их покупку людям с низким заработком.

В закрытом помещении при большом количестве людей дыхание принимает такое парообразное состояние, которое может проникнуть через щели между маской и бородой. Но из-за этого заставлять людей бриться, запрещать приходить в офисы и рестораны было бы чрезмерным решением. Риски инфицирования значительно снижает социальная дистанция. Просто не надо ни к кому подходить близко. Если человек держит дистанцию, то, в принципе, можно обойтись обычной маской. Более дисциплинированное соблюдение социальной дистанции было бы верным решением.

- Та же пресса пишет, что у переболевших ковидом вирус встраивается в ДНК человека и вроде навсегда остается в организме. Насколько это опасно?

- Совершенно не опасно. В том, что элементы РНК-вируса найдены в геноме человека, нет ничего удивительного. Этот процесс происходит постоянно. К примеру, у молодых матерей после родов в крови находят ДНК детей. В том, что материал ДНК кусками, как генетический, передается, нет ничего необычного. Так что кусочки генетического материала вируса, встроенного в человеческий геном, однозначно не опасны. Это не приведет к каким-то патологиям.

- Настораживает, что все больше сообщений о летальности инфицированных после того, как они уже выздоровели от ковида. С чем это связано?

- Причиной летальности после выздоровления становятся тромбозы и повреждение легких. Из-за этого у переболевших людей повышенный риск вторичной бактериальной инфекции. Таких случаев, увы, немало.

Самое большое разочарование - это отсутствие каких-то эффективных лекарств против ковида. Просто трудно поверить, что до сих пор нет действенных медицинских препаратов. По сравнению с началом пандемии сейчас в госпиталях понимают тактику лечения, скажем, когда подключать пациента к аппарату искусственного дыхания. Теперь врачи знают, что надо подождать, чтобы организм сам попытался бороться с инфекцией, тогда возможно улучшение состояния. Есть уже и понимания того, как протекает болезнь, но вот лекарств и действенных терапевтических методов, чтобы значительно облегчить течение болезни, нет. Еще в прошлом году были разговоры о препарате фавипиравир, разработанном японской корпорацией Fujifilm Holdings, потом говорили о фамотидине, содержащем фермент пепсин, но что-то давно о них ничего не слышно…

- Летом в интервью нашему изданию вы утверждали, что спастись от вируса можно будет вакцинацией, иначе придется вечно сидеть в карантине. Так будет и в нынешнем, 2021 году?

- Несомненно, и в этом году карантинные ограничения периодически будут то усиливаться, то ослабляться. Многое в мире зависит от того, что будет происходить в Китае. Там либо должны вакцинировать 1,5 млрд человек, либо всем китайцам следует переболеть. Но пока там пошла очередная волна коронавируса.

- Так ведь китайский Минздрав еще летом прошлого года на весь мир рапортовал, что победили эпидемию, открыли все провинции и города…

- Все эти разговоры китайского Минздрава для отвода глаз. Чтобы обелить свой имидж. Уже год они стараются скрыть ситуацию, но долго это продолжаться не может. Вирус в Китае никуда не делся. Никакими закрытыми границами и городами от коронавируса не избавиться. Эпидемия перемещается из одной провинции в другую. Вирус по всему миру распространяется лоскутами. Если его в одном регионе поприжали локдауном, то он перемещается туда, где нет строгого карантина. Сейчас такая эпидситуация в Китае.

В долговременном плане COVİD-19 в конце концов превратится в обычный коронавирус. Иммунитет будет от 6 месяцев до 2 лет, и чтобы поддерживать этот иммунитет, людям придется заражаться. Примерно так, как сейчас большинство имеют иммунитет к 2-3 штаммам коронавируса, который протекает как обычная простуда. Коронавирус поддерживает себя тем, что люди периодически болеют. Но долго, годами такой иммунитет не держится. От обычного коронавируса он в среднем длится от 6 месяцев до 2 лет. Сейчас проблема в том, что COVİD-19 убивает людей, спускаясь в нижние отделы дыхательных путей. Когда такое течение прекратится, ковид станет обычным ОРЗ.

- Как и когда этот вирус перестанет быть убивающим и превратится в подобие относительно безопасного гриппа?

- Это вопрос генетики человека. К сожалению, правительства серьезно не занимаются этим новым подходом к борьбе с ковидом. В принципе же, болеют им не все, а определенная категория людей, у кого слабая генетика в отношении этой инфекции. Все, что теоретически нужно сделать, так это найти слабые места в геноме человека. То есть генотипировать людей и сообщать - слабая у них генетика к ковиду или нет. Тем, у кого сильная генетика, даже маски можно не носить. С научной точки зрения это возможно сделать, но на практике никто не делал. Такая технология существует. Дело достаточно дорогое, просто если включить экономические механизмы, цена секвенирования геномов уменьшится и станет доступной для массы людей.

- А сколько сейчас может стоить провести изучение генома и выяснить уязвимость к коронавирусу?

- Насколько мне известно, минимальная стоимость полного секвенирования генома на современных китайских системах обойдется в 400-450 долларов.

- Если большинство людей в мире провакцинируются, может ли вирус исчезнуть среди популяции так, как было до декабря 2019 года?

- Нет, он никуда не исчезнет. Просто превратится в безобидную инфекцию.

- В этом месяце представители ВОЗ получили разрешение от китайских властей для поездки в Ухань, чтобы установить причину распространения ковида. Предположим, найдут они вирус на летучей мыши или панголине, что это даст тем людям, которые ковидом не переболели?

- Мне вообще-то непонятно, что будут делать представители ВОЗ в Ухане. Ну ясно же, что вирусы приходят к человеку от животных. Ясно, что надо быть осторожным с животными, не жить в одном хлеву, к примеру, со свиньями. Это общие вещи, которые верны для свиней, летучих мышей, панголинов и других животных. И какая разница, откуда пришел коронавирус? По-моему, это пустая трата денег.

- Что вы посоветуете нашим читателям, чтобы уберечься от ковида?

- Необходимо вакцинироваться. Прививки, которые начали делать в Азербайджане - из убитого вируса, безопасны. У РНК-вакцины нет доказательств, что она плохая, но и нет доказательств, что она безопасная. Все это выяснится в ближайшие полгода. С РНК-вакциной, на мой взгляд, следовало бы повременить. Ну и, конечно, обязательно соблюдать все меры предосторожности, особенно в закрытых помещениях.