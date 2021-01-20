Согласно указу, на базе ООО "Сумгаитский химический промышленный парк" создается юридическое лицо публичного права "Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками.

Агентство будет принимать меры в связи с организацией деятельности промышленных парков (за исключением Балаханского промышленного парка), промышленных кварталов (за исключением находящихся в Нахчыванской АР) и агропарков, их управлением и развитием, в том числе принимать участие в мерах по оказанию государственной поддержки в данном направлении.

Общее руководство и контроль над Агентством будет осуществлять Наблюдательный совет в составе семи членов. Текущее руководство будет осуществлять Правление в составе пяти членов.

Четырех членов Наблюдательного совета назначит Министерство экономики, остальных трех - Министерство сельского хозяйства, ОАО "Азеришыг" и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" (каждое ведомство по одному).

Кабинету министров поручено: в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по проекту Устава, размера уставного фонда Агентства, а также проект "Образцового положения об агропарках"; в течение месяца с даты государственной регистрации Агентства принять меры для решения вопросов материально-технического обеспечения Агентства, обеспечить передачу на баланс Агентства имущества ОАО "Сумгаитский химический промышленный парк", решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству экономики поручено: в течение шести месяцев оценить деятельность указанных в настоящем Указе промышленных парков, промышленных кварталов и агропарков и представить Президенту Азербайджана предложения по повышению эффективности их деятельности; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.