С нового года ОАО «Азеришыг» запустило технологию 3D - mobile mapping, которая является одной из современных тенденций в применении информационных технологий в распределительных сетях, используется для эксплуатации, регистрации, анализа и более точного и гибкого планирования электрических сетей.

Как сообщили haqqin.az в акционерном обществе, с применением новой технологии в формате 3D-multi-directory в сети сканируется местоположение существующих устройств и оборудования, с высокой точностью по координатам GPS составляются карты электрических линий различного напряжения, трансформаторов, опорных столбы, счетчиков и подведенных к ним линий передач.

Благодаря этой технологии подробная информация об элементах сети и их местоположении передается в Центр управления сетей, создается широкий спектр технико-экономических возможностей для точного изучения инфраструктуры на 3D-смарт-карте без выезда на местность.

Кроме того, используя технологию 3D-mobile mapping, территории без электрических сетей сканируются с точностью до 0,5 см и передаются на центральную систему смарт-карты 3D. Это дает возможность специалистам, не покидая рабочего места точно планировать проведение линий электропередач, используя виртуально на 3D карте особенности рельефа данной местности.