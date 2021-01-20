Азербайджан и Великобритания обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны проинформировал посла о мероприятиях, осуществляемых азербайджанской армией на освобожденных территориях, а также реформах, проводимых в армии, и других вопросах.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие большого потенциала для сотрудничества между двумя странами в области обороны, в том числе в военно-технической сфере, и важность расширения этих возможностей.

Стороны особо отметили необходимость реализации соглашений, достигнутых между нашими странами в области военного образования, а также увеличения числа слушателей на курсах военного английского языка.