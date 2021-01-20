По словам Лейлы Абдуллаевой, в этом отчетном документе вновь отразилась однозначная поддержка ЕС территориальной целостности стран Восточного партнерства (включая Азербайджан) в пределах их международно признанных границ.

"Что касается некоторых необоснованных и запоздалых моментов, отраженных в резолюции, то, во-первых, наша позиция относительно будущего статуса региона, безопасности и наследия армянского населения Нагорного Карабаха ясна и однозначно излагалась много раз.

Мы еще раз доводим до сведения незнакомых с этой позицией депутатов, что Президент Азербайджана отправил вопрос статуса на свалку истории. Что касается безопасности армянского населения и наследия, то права всех граждан на территории Азербайджана, независимо от национальности и религии, обеспечиваются Конституцией Азербайджана, а исторические и культурные памятники охраняются на государственном уровне", - сказала Лейла Абдуллаева.