Крупная логистическая компания приняла на работу выпускников вузов

Вот уже два года компания «166 Грузоперевозки и логистика» принимает на работу выпускников вузов, успешно прошедших программу стажировки. За этот период в целом было принято на работу 43 человека, которые успешно прошли программу летней стажировки. Эти сотрудники работают в основных отделах компании в области логистики и транспорта, продаж, маркетинга и развития бизнеса, финансов, бухгалтерского учета, человеческих ресурсов и т.д. Также ряд сотрудников были назначены на руководящие должности в различных отделах компании.

В соответствии с кадровой политикой компании, программа летней стажировки «166 Логистическая академия», начавшаяся в 2019 году, будет продолжена в ближайшие годы. Информация о программе летней стажировки 2021 года будет опубликована в ближайшие месяцы в средствах массовой информации и на сайте hr.166.az.