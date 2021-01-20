Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:24

Джо Байден намерен назначить главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего посла США в России и заместителя госсекретаря Уильяма Бёрнса, которого называют одним из титанов американской внешней политики. Директор ЦРУ – должность не для профессионального разведчика, матерого рыцаря «плаща и кинжала», а для политического назначенца, который, как королева Великобритании, «царствует, но не правит». Его задача – выбивать бюджет, отбиваться от нападок Конгресса и Сената, активно участвовать в работе администрации ну и, конечно, «торговать лицом» в масс-медиа – а практической работой занимаются его замы, в первую очередь руководитель разведывательного директората и руководитель директората операций.

Потребитель информации За 73 года этот принцип не нарушался никогда, кто только не возглавлял ЦРУ – и генералы, и адмиралы, и конгрессмены, и юристы, но впервые его директором станет дипломат, 32 года из 64 лет своей жизни отдавший американской внешней политике. И добившийся на этом поприще более чем весомых успехов. В американской прессе сейчас полно рассуждений о том, что Бёрнс всю свою карьеру был просто «потребителем» информации, которую добывали разведчики, а не организатором этой добычи. Но подобного рода рассуждения, что называется, «в пользу бедных», достаточно пристальнее вглядеться в некоторые узлы биографии этого человека, которого иногда называют «лучшим американским дипломатом нынешнего поколения». Вопреки расхожим представлениям, происхождение того или иного политика для американского истеблишмента всё же имеет важное значение. И здесь будущий директор ЦРУ совершенно безупречен: его отец генерал-майор Уильям Бёрнс с 1954 года служил в армии США, а в 1986–1988 годах был старшим помощником заместителя госсекретаря США по военно-политическим делам. Причем Бёрнс-старший был одним из тех, кто создавал легендарных «зеленых беретов» в Форт-Брэгг, где 4 апреля 1956 года и появился на свет наш герой.

Затем типичное для представителей американской элиты качественное образование: в 1978 году - степень бакалавра исторических наук в Университете Ла Салль в Филадельфии. По словам профессора этого университета Джона Грэйди, «Бёрнс был отличником по всем предметам и интересовался Европой и Ближним Востоком, а диплом защитил по американо-египетским отношениям 1947–1949 годов». Ну а потом, конечно же, Оксфорд, где в 1981-м Уильям Бёрнс получил докторскую степень. После чего и началась его карьера дипломата и государственного служащего в сфере национальной безопасности. До 1996 года он успел потрудиться в посольстве США в Иордании, в бюро по Ближнему Востоку госдепартамента США, в офисе заместителя госсекретаря. Был помощником старшего директора по Ближнему Востоку и Южной Азии в Совете национальной безопасности, и. о. директора и первого замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента США, советником посольства США в Москве по политическим вопросам. Заказчик информации Причем он был не просто «потребителем» информации, которую предоставляло ЦРУ, – он входил в круг «заказчиков» этой информации и, судя по намекам хорошо осведомленных в этом вопросе источников, запросы на то, какие именно сведения нужны для проектирования американской позиции в том или ином внешнеполитическом вопросе делал весьма квалифицированно. Во многом это удавалось ему в силу незаурядных аналитических способностей, сочетавшихся с умением мыслить нестандартно, да еще при этом в своих выводах идти вразрез с мнением начальства. Оно отвечало ему полной «взаимностью» - в периоды затишья Бёрнса особо по карьерной лестнице не двигали. Но вот когда наступало время кризиса, то все «амбразуры», которые необходимо было закрыть – были его.

С июня 1996 по февраль 1998 года — ответственный секретарь госдепа и специальный помощник госсекретаря Колина Пауэлла. На это время пришлись переговоры по ядерному оружию Северной Кореи и балканский кризис. С июля 1998 по июнь 2001 года - посол в Иордании. С 7 июня 2001 по 17 марта 2005 года - заместитель госсекретаря США Колина Пауэлла по Ближнему Востоку. Зона ответственности: палестино-израильское урегулирование и Ирак, темы, на которых сломать голову мог кто угодно – но только не Уильям Бёрнс, в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях умевший находить нестандартные дипломатические шаги и сохранять баланс сил, поддерживающий в итоге американские интересы. Но ключевые фигуры в администрации Буша-младшего не могли простить ему меморандум под названием «Идеальный шторм», в котором он подчеркивал крайнюю опасность прямого американского вмешательства в Ирак, резко критиковал авторов таких планов и предупреждал о далекоидущих негативных последствиях такого шага для США. А потому как только ситуация в его зоне ответственности обрела осмысленные очертания – из региона его попросту убрали. В 2005–2008 годах Бёрнс занимал пост посла США в России, но двумя важнейшими для себя задачами считал тогда анализ глубины российско-китайских отношений и анализ ситуации на Кавказе и в Закавказье. Сделанные им выводы, которые затем легли в основу практических директив американской внешней политики – тема отдельного разговора. Замечу лишь, что в те годы им был сформулирован вывод о том, что именно Азербайджан в обозримой перспективе станет лидером в Закавказье и в союзе с Турцией будет интегрирующим ядром формирования здесь нового политического и экономического пространства. Прогноз Бёрнса сбылся через 12 лет. С приходом к власти Барака Обамы наш герой вновь оказался крайне востребованным в качестве проектировщика нового курса американской внешней политики. Он получил пост первого заместителя госсекретаря – и новое сверхсложное направление работы. Джорд Буш-младший задумался о ядерной сделке с Ираном, а Барак Обама поставил задачу её заключить – и Бёрнсу предстояло разрешить этот один из самых сложных внешнеполитических вызовов США. Нервный срыв после ядерной сделки Подробности того, что тогда было сделано – от организации тайного канала для консультации с иранцами через Оман до согласования пунктов сделки с остальными участниками международной группы «5+1» - Россией, Францией, Великобританией, Германией и Китаем, об ожесточенных дискуссиях с представителями Израиля и саудитов заслуживают целой документальной книги, которая станет бестселлером. Но главное было сделано – в 2015 году в Вене состоялось подписание с Тегераном соответствующего соглашения.