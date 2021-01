Но Уильям Бёрнс на этой церемонии не присутствовал. 3 ноября 2014 года, когда стало ясно, что сделка непременно состоится и «шерпы» отшлифовывали готовые тексты документов, выискивая там «блох», - он подал в отставку. Версий на этот счет было предостаточно, но лично я считаю, что причиной стало нервное переутомление после запредельных нагрузок, и потому Бёрнсу просто захотелось отойти в сторону от внешнеполитического закулисья, заняться научно-исследовательской работой, к которой его всегда тянуло.

Ушел он с почетом, усыпанный наградами, в числе которых в тот год он получил премию Министерства обороны за выдающуюся государственную службу, медаль Разведывательного сообщества США и медаль Центрального разведывательного управления. Спустя несколько месяцев – стал президентом Фонда Карнеги, а в 2019 вышла в свет его книга мемуаров «The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal», предлагающая совершенно нетрадиционный взгляд на ведение дипломатии и организацию внешнеполитической деятельности.

И вот теперь – Джо Байден хочет вновь призвать его в строй, против чего Бёрнс, судя по всему, не особо и возражает. И не потому, что является сторонником демократов – как представитель американского истеблишмента, если не сказать чуть больше, будущий глава ЦРУ достаточно безразличен что к демократам, что к республиканцам.

Его личная идея – величие Америки на международной арене и безопасное пребывание США в качестве мирового лидера. Но при этом он, как выдающийся аналитик и специалист по международным отношениям, понимает, что мир изменился, а потому напором здесь не возьмешь, нужны виртуозность и изящество, сочетание разведки и дипломатии. Что, собственно, и предложил ему сделать Байден.

С новых позиций и в новых условиях Бёрнс взялся за самый масштабный проект в своей карьере – и с учетом его личных качеств и профессиональных навыков уже сегодня ясно, что он от него не отступит. Так что его оппонентам на международной арене в чем-то можно посочувствовать уже сейчас.