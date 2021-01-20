Разрабатывается программа занятости на освобожденных территориях

Одним из основных направлений деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана является разработка гибких программ занятости населения, которое вернется на освобожденные территории. В связи с этим предусматривается наладить сотрудничество с Международной организацией труда (МОТ). Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, об этом в ходе онлайн-встречи с директором московского офиса МОТ Ольгой Кулаевой сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

Он рассказал о грандиозной победе азербайджанской армии, завоеванной под руководством президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Он довел до сведения противоположной стороны, что в целях решения вопросов занятости населения, возвращающегося на освобожденные территории, будет проводиться масштабная работа. Анар Алиев особо отметил позитивный опыт сотрудничества Азербайджана и МОТ.

Замминистра сообщил, что совместная с Организацией работа запланирована в рамках подготовки проекта "Страновой программы достойного труда Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы".

В ходе онлайн-встречи были отмечены совместная работа в сфере предотвращения неформальной занятости и экспертная оценка совершенствования трудового законодательства. Состоялись обсуждения касательно вопросов будущего сотрудничества по разработке специализированных программ обучения, профессиональных тестов для организации курсов профессионального обучения на основе международного опыта для людей с ограниченными возможностями, в частности для людей, получивших инвалидность в связи с военными действиями, поддержке интеграции молодежи к трудовому рынку и другим направлениям.