Обнаружена редчайшая гигантская планета

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили редчайший тип планеты, которая похожа на Юпитер, но при этом не имеет облаков и дымки в атмосфере. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Газовый гигант WASP-62b был найден в 2012 году в ходе южного астрономического обзора Wide Angle Search for Planets (WASP). Он располагается на расстоянии 575 световых лет от Земли и относится к классу горячих юпитеров, которые характеризуются близким расположением к родительской звезде, совершая оборот вокруг местного солнца за 4,5 дня. Его масса достигает половины массы Юпитера.

Астрономы наблюдали за прохождением экзопланеты на фоне диска звезды с использованием спектроскопа, что позволило зафиксировать особенности электромагнитного излучения, связанные с присутствием определенных химических элементов. В спектре были обнаружены полноценные линии поглощения натрия, что указывает на отсутствие дымки и облаков, которые блокируют сигнал от этого элемента.

Ранее первая и до сих пор единственная известная экзопланета с чистой атмосферой была обнаружена в 2018 году. Названная WASP-96b, она классифицируется как горячий Сатурн.