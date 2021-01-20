Влиятельное издание Springer International Publishing об успешной деятельности MİDA
Основой успешной социальной политики президента Ильхама Алиева в первую очередь является проведение мероприятий и принятие государственных программ по устранению причин, вызывающих проблемы. Подобный комплексный подход к проблемам, предотвращает появление возможных негативных последствий.
Во главе социальной политики главы государства стоит принцип благополучия граждан. Результаты устойчивого экономического развития в Азербайджане, полученные экономические дивиденды, в первую очередь направляются на повышение благосостояния населения. Ежегодно расширяются важные социальные программы по укреплению системы социальной защиты.
В результате особой заботы главы государства семьи шехидов и инвалидов войны обеспечиваются квартирами. Вся деятельность главы государства и принимаемые им решения рассчитаны на улучшение социального благополучия и используются все возможности для повышения благосостояния народа. Здоровая атмосфера в стране и безопасные условия жизни однозначно являются результатом целенаправленной политики президента Ильхама Алиева.
Ярким примером этой успешной политики является то, что она была отдельно представлена в книге «Социальная политика в исламском мире», опубликованной издательством Springer International Publishing. Книга на данный момент является единственным фундаментальным научным трудом, в котором проводится подробный анализ социальной политики в исламском мире. Над 339-страничной книгой работала группа экспертов во главе с Али Акбаром Тажмазинани. Книга уже доступна в сетях Amazon, Palgrave и др.
В издании приведен опыт восьми стран, включая отдельное представление опыта Азербайджана. Исследователи провели научный анализ расширения социальных пакетов и системы социального обеспечения в Азербайджане. Социальный пакет, охвативший в 2019 году свыше трех миллионов граждан, в книге представлен как механизм укрепления социального обеспечения.
Особое внимание авторы уделили программе по обеспечению граждан льготными квартирами, которая осуществляется Государственным агентством жилищного строительства (MİDA). В книге отмечено, что этот проект является успешным в плане расширения доступа малообеспеченных семей к собственному жилью.
Данное издание будет представлено в библиотеках ведущих университетов мира и будет использоваться ведущими специалистами и чиновниками, отвечающими за реализацию государственной политики в различных странах. И тот факт, что в ней особо отмечена успешная деятельность MİDA, а реализуемый в Азербайджане проект социальных квартир приведен в качестве модели для исламских стран, важен с точки пропаганды успехов Азербайджана в мире.
Напомним, что Государственное агентство жилищного строительства было создано по Указу президента Ильхама Алиева в 2016 году. Основной целью агентства является создание условий для льготного приобретения гражданами квартир (обеспечение квартирами по приемлемой цене), организация строительства экологичных и современных жилых зданий на выделенных земельных участках и других объектов инфраструктуры, а также участие и координация в территориальном планировании и проектирование этих земельных участков.
Стоит отметить, что реализация первых проектов MİDA - Ясамальского и Говсанского жилых комплексов завершена, продолжаются строительные работы по еще троим проектам. В церемониях закладки фундамента и открытия обоих завершенных проектов принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
В Ясамальском и Говсанском жилых комплексах в общей сложности было построено 4805 квартир, две средние школы, три детских сада и один медцентр. Продажа 1643 квартир в Ясамальском жилом комплексе была завершена в начале 2020 года, а оформление свыше 1600 квартир в Говсанском жилом комплексе была завершена в 2020 году.
Помимо этого, в соответствии с поручениями главы государства по созданию условий для приобретения гражданами льготных квартир, MİDA реализует строительство 2202 квартир, трех детских садов на 350 мест, средней школы на 1200 учеников на территории в 15,4 га в Ясамальском районе, 986 квартир, детского сада на 125 мест и средней школы на 1176 учеников на территории в 6,23 га в городе Гянджа и 144 квартир на территории в 0,75 га в городе Сумгаит.
Приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA осуществляется в электронной форме посредством системы «Льготное жилье».
Очередной проект MİDA будет реализован на территории в 18,81 га в западной части поселка Говсан Сураханского района Баку. Кроме того, агентство проводит работу по выявлению подходящих земельных участков в других городах и районах страны для улучшения жилищно-бытовых условий граждан в районах.
Все предлагаемые гражданам квартиры полностью отремонтированы и оснащены кухонной мебелью, комби-системой отопления, а также счетчиками на свет, газ и воду.
Приобретение квартир возможно посредством долгосрочного льготного ипотечного кредита (до 30 лет) с процентной ставкой в 4% годовых. Минимальный первый взнос составляет 10% от стоимости квартиры.
Стоит отметить, что в проектах MİDA наряду со строительством жилых зданий в пользование гражданам также предоставляются широкие дворы, зеленые зоны и детские игровые площадки. Все здания проектируются и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами AzDTN.
Во время проектирования особое внимание уделяется облагораживанию и озеленению территорий. В соответствии с принципами современного градостроительства, на территории комплексов создается транспортная инфраструктура и обеспечивается беспрепятственное и безопасное движение автомобилей и пешеходов. Проводятся велосипедные дорожки и устанавливаются пандусы для людей с инвалидностью. Жильцам также выделяются парковочные места.
В соответствии с утвержденной президентом Азербайджана стратегической дорожной картой, MİDA также реализует проекты партнерства частного и государственного секторов. До сегодняшнего дня в рамках этих проектов на строительство многоквартирных домов, прокладку телекоммуникаций и оказания соответствующих услуг гражданам было привлечено около 80 миллионов манатов частных инвестиций.