Влиятельное издание Springer International Publishing об успешной деятельности MİDA

Отдел информации 17:06

Основой успешной социальной политики президента Ильхама Алиева в первую очередь является проведение мероприятий и принятие государственных программ по устранению причин, вызывающих проблемы. Подобный комплексный подход к проблемам, предотвращает появление возможных негативных последствий. Во главе социальной политики главы государства стоит принцип благополучия граждан. Результаты устойчивого экономического развития в Азербайджане, полученные экономические дивиденды, в первую очередь направляются на повышение благосостояния населения. Ежегодно расширяются важные социальные программы по укреплению системы социальной защиты. В результате особой заботы главы государства семьи шехидов и инвалидов войны обеспечиваются квартирами. Вся деятельность главы государства и принимаемые им решения рассчитаны на улучшение социального благополучия и используются все возможности для повышения благосостояния народа. Здоровая атмосфера в стране и безопасные условия жизни однозначно являются результатом целенаправленной политики президента Ильхама Алиева.

Ярким примером этой успешной политики является то, что она была отдельно представлена в книге «Социальная политика в исламском мире», опубликованной издательством Springer International Publishing. Книга на данный момент является единственным фундаментальным научным трудом, в котором проводится подробный анализ социальной политики в исламском мире. Над 339-страничной книгой работала группа экспертов во главе с Али Акбаром Тажмазинани. Книга уже доступна в сетях Amazon, Palgrave и др. В издании приведен опыт восьми стран, включая отдельное представление опыта Азербайджана. Исследователи провели научный анализ расширения социальных пакетов и системы социального обеспечения в Азербайджане. Социальный пакет, охвативший в 2019 году свыше трех миллионов граждан, в книге представлен как механизм укрепления социального обеспечения. Особое внимание авторы уделили программе по обеспечению граждан льготными квартирами, которая осуществляется Государственным агентством жилищного строительства (MİDA). В книге отмечено, что этот проект является успешным в плане расширения доступа малообеспеченных семей к собственному жилью. Данное издание будет представлено в библиотеках ведущих университетов мира и будет использоваться ведущими специалистами и чиновниками, отвечающими за реализацию государственной политики в различных странах. И тот факт, что в ней особо отмечена успешная деятельность MİDA, а реализуемый в Азербайджане проект социальных квартир приведен в качестве модели для исламских стран, важен с точки пропаганды успехов Азербайджана в мире. Напомним, что Государственное агентство жилищного строительства было создано по Указу президента Ильхама Алиева в 2016 году. Основной целью агентства является создание условий для льготного приобретения гражданами квартир (обеспечение квартирами по приемлемой цене), организация строительства экологичных и современных жилых зданий на выделенных земельных участках и других объектов инфраструктуры, а также участие и координация в территориальном планировании и проектирование этих земельных участков. Стоит отметить, что реализация первых проектов MİDA - Ясамальского и Говсанского жилых комплексов завершена, продолжаются строительные работы по еще троим проектам. В церемониях закладки фундамента и открытия обоих завершенных проектов принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. В Ясамальском и Говсанском жилых комплексах в общей сложности было построено 4805 квартир, две средние школы, три детских сада и один медцентр. Продажа 1643 квартир в Ясамальском жилом комплексе была завершена в начале 2020 года, а оформление свыше 1600 квартир в Говсанском жилом комплексе была завершена в 2020 году.