Охранная компания GESCO пожертвовала 50 000 манатов в фонд YAŞAT, который занимается поддержкой семей шехидов и раненных в ходе войны за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Фонд YAŞAT был создан по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020-го года. Основной его целью является создание соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского населения по оказанию дополнительной поддержки в сфере предпринимаемой государством социальной защиты семей шехидов и получивших ранения в результате военных действий для обеспечения прозрачности, подотчетности и общественного контроля.

Отметим, что GESCO, взяв за основу принцип обеспечения физической безопасности, является охранной компанией, ведущей деятельность в различных направлениях. Учрежденная 26 мая 2005 года, компания GESCO предоставляет услуги частной и корпоративной безопасности в различных регионах страны, включая Баку, в соответствии с требованиями системы качества ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

GESCO, имеющая богатый опыт в организации услуг безопасности и штат, состоящий из 2100 компетентных и профессиональных работников, сотрудничает более c чем 140 партнерскими организациями и компаниями, представляющими различные сферы деятельности.

Интегрируя самые новейшие технологии и возможности в свои услуги, GESCO сочетает местные профессиональные услуги с международным опытом и стандартами качества.