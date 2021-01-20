Центробанк Азербайджана о выпуске в обращение банкноты в 500 манатов

В последнее время в социальных сетях распространено изображение «бумажного денежного знака» номиналом в 500 манатов с изображениями Хары-бюльбюль, Шушинской крепости и карабахских коней.

Как сообщает Центробанк Азербайджана, в соответствии с требованиями Конституции Азербайджана и Закона «О Центральном банке» разработка дизайна и выпуск в обращение национальных денежных знаков осуществляется исключительно Центральным банком Азербайджана.

Сообщается, что Центральный банк Азербайджана не выпускал в обращение купюру номиналом в 500 манатов, и информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.