Раненым участникам Отечественной войны переданы сотни средств реабилитации

За последний месяц Госагентство реабилитации и медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социальной защиты населения предоставило нуждающимся раненым участникам Отечественной войны более 600 средств реабилитации, также 7 раненым участникам переданы кресла-каталки, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Средства реабилитации переданы им на дому или в местах, где они проходят лечение.

Также продолжается обеспечение раненых участников войны высокотехнологичными протезами, семь военнослужащих за последний месяц обеспечены 9 современными протезами, проводится работа для обеспечения в ближайшие дни современными протезами еще нескольких военнослужащих.