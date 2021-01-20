22 января генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев провел онлайн-прием граждан в Балакенском районе, заместитель генерального директора по продажам и эксплуатации Джахид Гусейнов - в Закатальском районе, заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров - в Шеки.

Как сообщили haqqin.az в «Азеригаз», в ходе обращений несколько семей ветеранов-участников Отечественной войны обратились по поводу газификации их домов. Кроме того, были получены обращения о замене газовых линий, об индивидуальных проводках газа. Генеральный директор Руслан Алиев дал соответствующие поручения в связи с решением поднятых вопросов, в частности было поручено чутко относиться к обращениям семей ветеранов и шехидов.

Отметим также, что сегодня генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев организовал прямую трансляцию через социальную сеть Facebook. Он ответил на интересующие абонентов вопросы. За 40 минут поступило более 1000 обращений. Среди них замена счетчиков типа смарт-карт на механические электронные счетчики, новые жилые массивы, нуждающиеся в газификации, вопрос об использовании природного газа по низкому тарифу и т.д.. Генеральный директор ПО «Азеригаз» сказал, что такие встречи будут регулярными, а все обращения, на которые не хватило времени, будут рассмотрены.