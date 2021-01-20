Впервые в Азербайджане: разрабатывается закон о высшем образовании

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, в онлайн-конференции приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, глава Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, члены парламентского комитета по науке и образованию, а также руководители учебных заведений и эксперты.

По инициативе спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой состоялась встреча в формате видеоконференции рабочей группы, созданной в связи с подготовкой законопроекта «О высшем образовании».

Выступая на конференции, Сахиба Гафарова отметила, что несмотря на изменения и дополнения в закон «Об образовании», законодательная база высшего образования не была обеспечена в полном объеме.

По ее словам, вопросы, связанные с высшим образованием, затронуты лишь в одном пункте закона «Об образовании». Поэтому впервые в Азербайджане готовится закон «О высшем образовании».

На основе озвученных на конференции предложений будет подготовлен первичный вариант законопроекта «О высшем образовании», который будет обсужден на следующем заседании рабочей группы.