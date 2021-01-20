Согласно принятому в 1958 году федеральному Закону о бывших президентах, льготы предоставляются только тем из глав Белого дома, которые не были отстранены от должности в результате импичмента или осуждения за уголовное преступление.

Бывший президент США Дональд Трамп имеет право на пенсию в размере 221,4 тысяч долларов в год (18,45 тысяч долларов в месяц) и социальные льготы. Однако всего этого он может лишиться, пишет CNN.

Трамп от "золотой пенсии" решил не отказываться, но он может лишиться этих выплат.

Срок президентского срока Трампа истек, но импичмент ему не предъявили. Теперь последнее слово за судом.

Помимо пенсии Дональд Трамп может рассчитывать на пожизненную охрану. Если бывшая первая леди Мелания не разведется и снова не выйдет замуж, ее тоже будут охранять. Отмечается, что госбюджет будет тратить на охрану пары около 1,5 миллиона долларов в год.

Трамп также сможет открыть офис в США и нанять персонал. Частично выплачивать его сотрудникам зарплату будет федеральный бюджет.

Экс-президенту и двум его помощникам оплатят ежегодные расходы на деловые поездки на сумму до одного миллиона долларов. Чета Трампов также сможет получить доступ к медобслуживанию в военных госпиталях, однако за это им придется платить из собственного кармана.