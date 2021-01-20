Врачи назвали три «кожных» признака COVID

В первую очередь следует обратить внимание на появление сыпи по всему телу, которая может иметь различные проявления. Так, пациенты с COVID-19 отмечают высыпания, похожие на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые могут сопровождаться зудом и держаться от нескольких дней до нескольких недель.

Британские дерматологи назвали три кожных признака, указывающие на COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую Express.

Наиболее специфический тип кожного проявления, внешне похожий на обморожение, появляется у заразившихся коронавирусом на руках и ногах. На пальцах могут возникнуть красные или сиреневые болезненные шишки, а верхний слой кожи может отслаиваться.

Другим признаком заболевания становятся необычно сухие и "чешуйчатые" губы, которые могут вызывать мелкие трещины и болезненные ощущения. Специалисты отмечают, что этот признак встречается у пациентов ближе к выздоровлению.

"Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель", - отмечает дерматолог-консультант Вероник Батай.