Одна из жертв нападения, 24-летний Пиюш Пармар, утверждает, что на него и его двоюродного брата из-за усов напали мужчины. Молодые люди возвращались домой, когда трое мужчин начали оскорблять их. «Было темно, и мы не видели их. Когда мы подошли к месту, откуда раздавались голоса, мы заметили трех мужчин. Чтобы избежать драки, мы проигнорировали оскорбления. Мы подошли к дому, мужчины последовали за нами и снова стали оскорблять нас. Сначала они напали на моего двоюродного брата, а потом стали избивать меня. Они неоднократно спрашивали меня, как я могу носить усы, если принадлежу к низшей касте».

Комментируя произошедшее, полицейский инспектор заявил журналистам, что он, конечно, расследование начнёт, но вообще-то избитый сам виноват, так как бесстыдно провоцировал окружающих, поскольку мало того что носил усы, так еще и ездил по деревне на лошади.

Но Пармару еще повезло. В сентябре прошлого года в штате Раджастхан «за усы» представителя далитской касты мегхвал вообще убили, забив палками. Односельчан привело в ярость то, что «неприкасаемый» не только посмел опустить усы, но и стал завивать их на раджпутский манер.

Вопрос об усах представителей низших каст всегда в Индии имел серьезное политическое значение, поскольку тесно связан с борьбой далитов за свои права. В 1980-е годы молодые «неприкасаемые» часто выражали свой протест против сельских порядков следующим образом: с ножницами в руках они нападали на деревенского старосту, отрезали ему усы, которые растились годами, ежедневно тщательно расчёсывались и умащивались ароматическими маслами, и бросали их в грязь.

Совершившему такое из деревни, конечно, из соображений безопасности приходилось уносить ноги немедленно и навсегда - но дело-то было сделано, угнетатель-раджпут или брахман был опозорен. Более того, в следующем рождении мог и не получить статус представителя высшей касты.

Самим далитам во многих регионах усы традиционно носить было вообще нельзя, но после того, как в Индии началась борьба с кастовой дискриминацией, городские далиты запрет низвергли и с удовольствием отпустили самые разнообразные усы. Да и в большинстве сельских районов всё уже далеко не так строго. Но в Гуджарате и Раджастхане очень многие представители высших каст до сих пор не могут спокойно переносить вид усатого далита, а завитые усы у неприкасаемого вообще вызывают неконтролируемую ярость. XXI век, однако…