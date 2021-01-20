Телефонные переговоры Джейхуна Байрамова и Давида Залкалиани

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии - Джейхуном Байрамовым и Давидом Залкалиани сегодня состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил своего грузинского коллегу с назначением вице-премьером Грузии и пожелал ему успехов в работе.

Отмечается, что министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, а также перспективах сотрудничества в различных сферах согласно повестке дня двусторонних отношений.

Стороны обсудили также вопросы, представляющие взаимный интерес.